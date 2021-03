Silvero Pereira Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 17:31 | Atualizado 25/03/2021 17:46

Silvero Pereira tem sofrido frequentemente ataques homofóbicos nas redes sociais e na madrugada desta quinta-feira (25), o ator denunciou uma agressão virtual que sofreu durante uma de suas lives. “Sou mãe de menino e ai do meu filho dizer que ele é gay eu dou nele uma coça tão grande que ele vai se arrepender de ter nascido”, escreveu a seguidora. Na postagem, Silvero respondeu: “É sobre isso que comentários homofóbicos na televisão são capazes de promover. Entendem? Ou preferem não ver?”. Os fãs do ator, que conta com mais de um milhão de seguidores mandaram mensagens de carinho para o artista. “Eu sou mãe de um menino, e o meu amor por ele vai além de qualquer coisa”, disse uma seguidora. "O menino já cresce arrependido da mãe que tem", comentou o segundo internauta.