Marcelo Adnet e Mario Frias Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/03/2021 18:22

As trocas de gentilizas e elogios pelas atuações na televisão e no governo federal virou caso de Justiça entre Marcelo Adnet e Mario Frias. O humorista entrou com uma queixa-crime por injúria e difamação contra o secretário Especial de Cultura de Jair Bolsonaro após ter sido chamado de 'garoto frouxo e sem futuro', 'palhaço decadente', 'judas' e 'bobão' depois ter sido retratado em uma paródia de Adnet no 'Sinta-se em Casa liberado no Globoplay' em 4 de setembro de 2020.

A ação de Adnet contra Frias foi protocolada na 42ª Vara Criminal do Rio de Janeiro no último dia 3, de acordo com o jornal Folha de S. Paulo.

