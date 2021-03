Boninho Reprodução

Publicado 25/03/2021 18:49 | Atualizado 25/03/2021 19:02

Não foi só a Carla Diaz que entrou na casa do 'BBB 21' fantasiada de Dummy. Quem também circulou bem à vontade nas dependências do 'imóvel' com o figurino de assistente do reality foi o todo poderoso diretor da atração, Boninho. O marido da apresentadora Ana Furtado acabou surpreendendo os seus seguidores na madrugada desta quinta-feira (25) ao revelar que já participou disfarçado de algumas dinâmicas como provas e até festas. "Já fui em muitas", disse Boninho ao ser aconselhado a participar de uma das festas como Dummy.

Já fui em muitas — J.B. Oliveira (@boninho) March 25, 2021