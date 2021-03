Dudu Nobre Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 05:00

fotogaleria Dudu Nobre é o novo empresário da área. O cantor e compositor decidiu empreender ao lado da mulher Priscila Grasso no ramo do comércio, mais precisamente da alimentação. O casal abriu duas lojas especializadas em churrascos e vão abrir mais duas nas próximas semanas. "A gente estava com essa ideia há um tempo de ter uma loja que vendesse tudo para churrasco. Abrimos uma em Caxias e na Barra da Tijuca e, em breve, vamos abrir em Bangu e Nova Iguaçu. A minha mulher que está à frente do negócio e eu dou uma força, dou aquele auxílio e fazendo também o papel de garoto-propaganda", contou Dudu Nobre para a coluna.

O sambista também assumiu que o empreendimento foi impulsionado pela situação difícil que atravessa o setor de entretenimento, especialmente na área da música, praticamente parado há um ano sem shows por causa do isolamento social durante a pandemia do coronavírus. "Nessa situação que a gente se encontra tem que procurar empreender. O meu pensamento é esse. Era um projeto que eu tinha e há seis meses resolvemos colocá-lo em prática e agora está se materializando. É aquela teoria do balde: não pode parar de pingar".