Solange Almeida e a filha Sabrina Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 11:46 | Atualizado 26/03/2021 12:20

Sabrina Almeida, filha mais velha da cantora Solange Almeida, chamou a atenção nas redes sociais após fazer uma publicação nos stories divulgando uma vaquinha. Ela busca doações de seguidores que possam a ajudar a abrir seu primeiro negócio. Sabrina ressalta que atualmente se sustenta sozinha e que quer ter sua independência financeira.

"Estou aqui para pedir algo a vocês. Ultimamente as coisas não estão fáceis. Gostaria de saber se você, que está assistindo esse story, poderia de alguma forma me ajudar. Me sustento sozinha e como não está fácil e tenho planos de até mesmo trazer um trabalho novo para vocês, que irei revelar até o final da próxima semana, se puderem me ajudar, nem que seja com R$ 1, já será de bom tamanho e serei grata demais!", começa a morena.

Publicidade

Ela diz ainda que o fato de ser filha de uma pessoa famosa não a impede de batalhar sozinha por sua independência financeira. "Nunca esqueçam que vocês não sabem os bastidores da vida de ninguém, não podemos julgar ou tentar ter local de fala em cima de realidade que não acompanhamos. Então, acho que não preciso dizer que qualquer pessoa que fizer comentário desrespeitosos, ou vir com 'pede a fulano, você é rica', será bloqueado. Não sou, me sustento só e tenho minha própria vida. Sou alguém comum e que passa pelos mesmos perrengues que todos. Essa vaquinha foi criada com intuito de me ajudar com o que será necessário para o meu negócio. Se você puder ajudar, nem que seja com R$ 1, como já falei, ficarei muito feliz".

A coluna procurou Solange Almeida para comentar a iniciativa da filha. A cantora, por meio de sua assessoria de imprensa, garante que sabia que Sabrina faria a publicação e que apoia o desejo da filha de batalhar sozinha para conquistar seus sonhos.

Publicidade

"Sabrina sempre contou e conta com o apoio da mãe, que sempre abraçou os inúmeros projetos da filha, inclusive o de morar no exterior. Há alguns anos, decidiu morar sozinha e contou com apoio financeiro da mãe, mas há alguns meses decidiu se afastar porque queria ser reconhecida por méritos próprios. Sempre quis viver como uma pessoa comum sem a cobrança de ser filha de uma pessoa pública, o que é inevitável. Na última semana procurou a mãe, pediu desculpas pelo afastamento e comunicou o post da Vakinha Virtual para iniciar o novo empreendimento, porém recusou o apoio financeiro oferecido mesmo num momento tão difícil para a classe artística. O relacionamento é o mesmo para todos os filhos, inclusive o Rafael, que desde cedo busca realizar seu sonho na música e conta com o apoio da mãe morando em São Paulo".