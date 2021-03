Antônia Fontenelle Reprodução Instagram

Uma liminar expedida pela juíza Adriana Angeli de Azevedo Maia, da 5ª Vara Cível, nesta quinta-feira (25), determinou que a youtuber Antônia Fontenelle retire imediatamente do ar uma publicação em seu Instagram, na qual ela ataca a professora e antropóloga Débora Diniz. Em caso de descumprimento da decisão, a ex-mulher de Marcos Paulo está sujeita ao pagamento de multa de R$ 1 mil. Na postagem, Antônia acusa Débora de "defender pedófilos, o aborto e a pedofilia".

"Na hipótese, a verossimilhança dos fatos alegados está comprovada pela farta prova documental apresentada, demonstrando que a ré (Antônia) publicou em sua página do Instagram uma foto da autora, acompanhada de comentários agressivos, difamatórios e injuriosos, acusando-a de defender pedófilos, proferindo ameaças e incitando terceiros, marcando na publicação as redes sociais de revista para a qual a autora escreve e de Universidade onde é professora, denegrindo, assim, a sua honra e prejudicando a sua imagem, com reflexos, inclusive, em sua vida pessoal e profissional", argumentou a juíza na decisão.

Débora processou Antônia nas esferas cível e criminal, após a influenciadora reproduzir um discurso do presidente Jair Bolsonaro. Em sua fala, o político distorceu as afirmações da professora e afirmou que ela "defendia pedófilos".