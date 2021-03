Anitta na festa da Karol G Reprodução Instagram

Publicado 26/03/2021 15:25

Enquanto o Brasil se mobiliza para tentar frear o avanço da nova onda de Covid-19, que fez o país ultrapassar a marca de 300 mil mortos, a cantora Anitta está aglomerando nos Estados Unidos. Ela não postou nas redes sociais, mas não se importou em aparecer no perfil da cantora colombiana Karol G, em um evento de lançamento da nova música de trabalho da artista latina, que aconteceu na noite desta quinta-feira (25), em Miami. Nas imagens, Anitta aparece em meio a aglomeração, em local fechado e sem qualquer proteção contra a Covid-19.

Tudo bem que a vacinação já está a todo vapor no país norte-americano e que as expectativas sejam boas no momento, mas ainda assim está longe de toda a população ter sido vacinada. Sem contar que as novas variantes do novo coronavírus continuam circulando pelo mundo todo. Mas vai ver que Anitta já tomou a vacina e não estamos sabendo, né?