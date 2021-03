Vera Fischer Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 15:42

Vera Fischer acordou triste e resolveu compartilhar com os fãs o motivo de sua tristeza nesta sexta-feira (26), nas redes sociais. A atriz contou que seria vacinada contra a Covid-19, mas acabou recebendo a informação de que o calendário teria que ser modificado por falta do medicamento. “Meus queridos, hoje, 26/3 seria o dia da minha vacinação (para pessoas com 69 anos) mas infelizmente o calendário mudou por falta de vacinas. Então vesti verde porque a esperança não morre nunca! Brasil, vacina pra todos! Vacina já! Boa sexta-feira e não percam a esperança! Beijos dessa sua Vera”, escreveu legenda da publicação.