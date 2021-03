Camilla e Juliette Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 16:26

Em conversa com Camilla de Lucas na tarde desta sexta-feira (26), Juliette entregou que já sabe que estará no nono paredão do 'BBB 21' seja pelo voto do líder ou pela indicação da casa. A advogada acredita que vão quatro brothers e chutou a dinâmica quase acertando o combinado anunciado pelo apresentador Tiago Leifert antes da disputa pela liderança da semana: "Deve ter contragolpes, ou vão os dois mais votados pela casa". O indicado pelo líder e o mais votado pelos participante irão escolher seus adversários.

Juliette ainda confessou que teme enfrentar na eliminação as pessoas que ela mais gosta da casa. "Não quero ir com você. Também não quero ir com a Viih, o João e Gil. Com o Gil vai ser o pior paredão da minha vida", lamentou a paraibana que descartou o voto em Rodolffo ao ser questionada pela blogueira carioca. Camilla já antecipou que vai votar no sertanejo. "Não é interessante botar ele agora, não. Porque tenho uma história de amizade, apesar de a gente discordar das coisas", respondeu a paraibana.