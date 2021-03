Flávia Monteiro Edu Rodrigues

Flávia Monteiro é uma atriz intensa, que gosta de se preparar bastante para dar vida as suas personagens. Mãe de uma menina, de cinco anos, a atriz não pensou duas vezes em buscar a ajuda de uma doula a fim de fazer um laboratório para dar vida Ava da novela 'Gênesis'. Flávia fez um treinamento com uma profissional, que ajuda a mulher a encontrar as posições mais favoráveis durante as contrações, faz massagens e compressas para aliviar a dor do parto natural. Na quarta fase da trama bíblica da Record, Ava é mulher de Sharur (Paulo Goulart Filho), mãe de três filhos e responsável por realizar o parto de Abrão.