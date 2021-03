Estúdios Record Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 05:00 | Atualizado 27/03/2021 06:08

Tristeza e apreensão são os sentimentos que tomaram conta dos funcionários da Record Rio, nos últimos dias. Ontem, os colegas de um motorista da casa lamentaram a morte do profissional, mais uma vítima da Covid-19. A coluna soube que Edinho, como era conhecido, estava internado no Hospital Rio Mar, na Barra da Tijuca, há uma semana, e até chegou a ser intubado no sábado (20), mas não resistiu às complicações da doença.



Foi o primeiro caso de morte na emissora depois que alguns funcionários testaram positivo para o coronavírus e foram afastados dos trabalhos da sede em Vargem Grande. A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa Record, que não se pronunciou até o fechamento da matéria.