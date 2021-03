Felipe Prior Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021

A internet é implacável. No início da noite desta sexta-feira (26), Felipe Prior resolveu compartilhar uma nova foto com seus seguidores, mas, no lugar de receber muitas curtidas e elogios pelo clique de um ensaio fotográfico, o ex-BBB foi mesmo zoado. Tudo por conta da publicação, onde aparece de sunga branca e levantando a camisa como se estivesse fazendo um strip-tease. Não satisfeito, ele ainda mostra a língua com a cara de quem está visivelmente constrangido com a situação. "Que isso, amor? Sextou BB!", escreveu na legenda.

"Perdeu a mão", comentou um seguidor. "Alguém achou algo no zoom?", quis saber outro internauta "Apaga que está feio", postou o terceiro e o quarto completou: "E o salário ó".