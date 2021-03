Kelly Key e Mico Freitas Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 21:22

Falar sobre a intimidade não é um assunto que incomoda Kelly Key. Pelo contrário. Em seu canal no Youtube, volta e meia a cantora aborda temas mais picantes com o marido, Mico Freitas e no último vídeo, ela abriu o jogo sobre as verdades que ninguém conta nos relacionamentos longos. Ela assumiu que ultimamente sente preguiça de transar. "Eu tenho preguiça. Mas não tem nada a ver como ele. Tem a ver com a minha preguiça. Às vezes a gente trabalha, chega cansado. Ah (respira fundo)... minha perereca quer dormir (risos)".

Kelly até livrou o empresário de qualquer culpa sobre a falta de apetite sexual e ele completou rapidamente: "A preguiça está com você, você assuma a preguiça. Não venha botar em mim", disse rindo e logo em seguida questionou se poderia ser algum problema hormonal. "Tem que testar testosterona. As mulheres têm que testar. Muitas vezes o problema é a testosterona baixa, o corpo... A Kelly outro dia foi ver, e estava zero na testosterona", entregou.

Publicidade

Mas a dona do hit 'Baba' assumiu que o problema não está na testosterona: "O problema não é nem o durante. É a iniciativa mesmo. Começar o negócio me dá uma preguiça".