Mc Marroquino Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 27/03/2021 11:15 | Atualizado 27/03/2021 13:03

Com uma batida envolvente e a promessa de animar o isolamento social daqueles que curtem um arrocha com a pegada do funk, Mc Marroquino lançou nessa sexta-feira (26), em todas as plataformas digitais, sua mais nova composição: 'Joga a Rabeta'.

"Uma música contagiante e pra cima", destaca Marroquino. Para o Mc Brasiliense, que neste período de pandemia só está compondo e tentando levar a vida com a falta de shows, o período é para se cuidar e pensar nos outros. “Tenho tido muita inspiração para minhas composições. Gravo com todos os cuidados, conforme orientações sanitárias e com no máximo mais uma pessoa no estúdio. Quero estar bem para fazer aquilo que mais amo quando isso tudo passar, que é levar alegria através dos meus shows”, finaliza o Mc.