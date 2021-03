Isabella Casarini Divulgação

Isabella Casarini, que interpreta a Glinda, umas das protagonistas da série 'Bugados', do Canal Gloob, comemorou a chegada de seus 14 anos com uma festinha bem intimista. O evento contou apenas com a presença dos pais da atriz, Thed e Elaine, por conta da pandemia, que ainda assola o mundo, principalmente em São Paulo, onde a artista mora.



"Juro que esses últimos quinze dias foram os mais longos. Mais um aniversário em meio a pandemia... Confesso que não esperava que isso iria acontecer, tive que preparar a minha mente, mas no fim, foi divertido. Tive surpresas, presentes e café da manhã especial. Sou muito grata de poder passar meu aniversário junto às pessoas que eu mais amo: minha família. E com saúde, o que no momento está sendo a coisa mais importante. Meus pais até prepararam um vídeo chamada com o resto da família e foi muito bom", disse a atriz, que agradeceu o carinho dos fãs e espera que seus 15 anos sejam diferente.

"Quero agradecer a todo mundo pelo carinho que vocês tão me dando, principalmente hoje. Amo vocês e só espero que até os meus 15 anos a pandemia já esteja no fim para que possamos voltar à nossa vida normal e que todo esse sofrimento acabe", finaliza Isabella.