Publicado 29/03/2021 05:00

Lary Bottino se prepara para lançar um programa de moda nas plataformas IGTV no Instagram e Youtube, em abril. "Eu e uma equipe que conta com style, maquiador, cabeleireiro e organizer, vamos mostrar pra galera que mudar, se encontrar, e ressignificar o armário é mais fácil do que parece. A ideia é ajudar a galera que anda perdida no mundo da moda, ou até mesmo na sua própria identidade.", diz a influenciadora e ex-participante do 'De férias com o ex'.

Ainda segundo Lary, o objetivo da nova atração é ajudar até mesmo pessoas que não têm condições de investir no guarda roupa. "Vamos mostrar que é possível, sim, sem gastar nada, ressignificando o armário e encontrar seu próprio caminho com a moda. Vamos também mudar o visual, fazer uma make impecável e dar a mudança que nosso convidado tanto deseja. Teremos também muitas dicas pra galera consumir. As dicas são valiosas", garante.