Deborah Albuquerque Samuel Melim

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 15:50

A atriz e apresentadora, Deborah Albuquerque, compartilhou em seu perfil do Instagram um pouco no início de sua história. A loira iniciou sua carreira artística ainda na adolescência, quando entrou para as 'Ronaldinhas'. Ao contrário de outras participantes do grupo, Deborah nunca namorou o jogador Ronaldo.



"Quando digo que sou artista é porque sempre fiz arte! Canto, danço, apresento e interpreto. Desde nova foi isso que quis e tenho o privilégio de estar em lugares que muitos almejaram. Mesmo com propostas, nunca posei nua, nunca me vendi. Entrei para culpa Ronaldinhas logo após a saída de uma das integrantes e ali que tudo começou. São anos na TV aberta, atuando e apresentando. Hoje, tenho um espaço a mais, que é a internet, mas nunca deixei de ser artista", declarou Deborah.