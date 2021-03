João Guilherme e Lara Reprodução

Publicado 29/03/2021 16:34 | Atualizado 29/03/2021 16:46

Daqui a dois meses, João Guilherme, filho de Fausto Silva e Luciana Cardoso, vai comemorar um ano da realização de sua cirurgia de redução do estômago com doutor Almino Ramos, no Hospital Saha, em São Paulo e ao desejar feliz aniversário da irmã Lara, de 23 anos, o jovem apareceu bem mais magro. "Te amo, Larinha. Te desejo toda a felicidade do mundo", desejou João na publicação que chamou a atenção pelo físico enxuto do rapaz. A mãe do herdeiro do apresentador, de 17 anos, revelou anteriormente a perda de 40 quilos de João com a bariátrica.