Xuxa e Adriana Bombom Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 05:00 | Atualizado 30/03/2021 07:10

Adriana Bombom foi dançarina e assistente de palco de Xuxa durante sete anos. Mais tempo do que muitas paquitas cantaram e dançaram ao lado da apresentadora entre o final dos anos 90 e início de 2000 na Globo. Pois bem. Ela foi a única que ficou de fora da homenagem que o programa 'Superbonita', da GNT, fez para a Rainha dos Baixinhos no último sábado, 27, dia do seu 58º aniversário.

"Não entendi por que não colocaram o meu depoimento. Eu gravei assim como todas as paquitas e justamente o meu não foi passado. O único. Fiquei muito triste e muito chateada com a produção", revelou a ex-repórter do TV Fama, da RedeTV!, e ex-peoa de 'A Fazenda 9', da Record.

Publicidade

Na atração comandada por Taís Araújo, Xuxa falou sobre vários assuntos polêmicos e recebeu de surpresa depoimentos de familiares, amigos próximos, Sasha, Junno Andrade e ex-paquitas. A coluna procurou a assessoria da GNT que enviou um comunicado informando que os depoimentos foram pedidos a amigos e familiares. "Porém, infelizmente, pelo prazo para a finalização e edição do material, só entraram no programa os que foram enviados até a data comunicada aos mesmos".