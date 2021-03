Marina Ruy Barbosa Leo Franco / AgNews

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 20:01 | Atualizado 29/03/2021 20:42

Sabe aquela máxima 'quem não deve não teme'? Pois é. Marina Ruy Barbosa desembarcou no meio da tarde desta segunda-feira (29) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em um voo vindo de Dubai, nos Emirados Árabes. De boné preto e máscara facial para se proteger contra a Covid-19, a atriz precisou da segurança de cinco homens, tipo armário de dois metros por dois metros, para caminhar do saguão do terminal 3 (internacional) até o estacionamento, onde lá um carro com um motorista e um outro veículo de escolta a esperava.

Como essa coluna já havia antecipado, Marina viajou com o novo namorado, o deputado federal por São Paulo, Guilherme Mussi, em lua de mel para as Ilhas Maldivas na semana passada, e retornaria nesta segunda à tarde. Dito e feito. O voo chegou às 16h30 e às 17h, a atriz atravessou o portão de desembarque e permaneceu o tempo todo de cabeça baixa durante o trajeto até o estacionamento. Ela chegou a orientar os seguranças para evitarem fotos dos fotógrafos e até dos fãs que aguardavam o novo casal. Só que não deu muito certo porque todos fotografaram o desespero da ruiva em sair rápido do local.

Publicidade

Vale lembrar que como deputado federal, Mussi não precisa passar pela Polícia Federal dos aeroportos no Brasil. Ele pode sair por um portão de fundos sem ser incomodado e, com certeza, isso deve ter acontecido.