Laura Keller

Por O Dia

Publicado 30/03/2021 13:26 | Atualizado 30/03/2021 15:21

Em uma publicação nas redes sociais, na noite desta segunda-feira (29), a atriz Laura Keller fez um desabafo após descobrir que seu ex-marido, Jorge Sousa, atualmente vive um romance com sua até então amiga. Laura lamentou não ter tempo de se doar para um novo relacionamento enquanto o ex, que por enquanto ainda divide o mesmo teto que ela, já fez a fila andar. Ela demonstrou estar tendo dificuldade de aceitar que Jorge já está em outra.

"Eu tenho uns 'contatinhos', mas ainda tudo muito virtual. Nunca me encontrei com ninguém, é difícil para uma mamãe se relacionar com alguém, pro homem é muito mais simples e seguir em frente. Pior que eu conheço a pessoa que ele está. Não só conheço como recebi na minha casa, ela dormiu na minha casa, era como uma amiga, tratei como amiga ", conta Laura, que confessou ter tido uma discussão com a atual do ex.

"Bati boca com a menina real. Não me controlei. Foi um erro meu. Bem feio. É porque às vezes a gente não acredita que existem outras pessoas no mundo, não existe só um homem no mundo, existem milhões. E a gente fica presa em um apenas. E na história que a gente construiu. Em filho e tudo mais. E a gente tenta manter isso. Isso me frustra um pouco, de não ter conseguido segurar. Ambos os lados erraram", afirma.

A atriz ainda fez questão de marcar o perfil da atual namorada de Jorge. "Vou marcar porque ela teve a pachorra de me mandar uma mensagem assim 'se for falar de mim, me marca pra ganhar seguidor'. Não foi só isso que ela disse. Ela disse que conviver comigo deve ser um horror, morar na mesma casa que eu deve ser um horror. Ela disse que o Jorge tem pena de mim. Quem tem pena é galinha, né? Eu vou perguntar pra ele... Se ele disse isso, cara, quem vai tomar um tapa no meio da fuça é ele".

Por fim, ela chamou a moça de 'talarica'. "A talarica está ganhando vários seguidores. Não se iludam, ela não posta nada. É sempre com aquela cara de espantalho, esquece. É só um perfil pra dizer que existe. É só pra mostrar cara e corpo. Conteúdo zero. Magrinha, com peitão de silicone. Ele era prognata, aí ela operou, colocou no lugar. Eu conheci ela nessa época e o Jorge também. Aí ela melhorou".

Laura e Jorge tiveram um filho juntos. O relacionamento dos dois terminou logo após o nascimento do pequeno Jorge Emanuel. Eles foram casados por seis anos.

