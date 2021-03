Por O Dia

30/03/2021

Depois de ter sido flagrado em um cassino clandestino com o jogador Gabigol, contrariando as restrições impostas pelo governo paulista para frear a pandemia do coronavírus há 15 dias, MC Gui comete mais um erro. Ele reuniu influenciadores digitais em Bertioga, no litoral de São Paulo, mesmo com o acesso fechado a praias como medida de segurança em meio à alta de casos e mortes por Covid-19, e festejou o encontro.