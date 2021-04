Rodrigo Phavanello como o vilão Yafeu de 'Gênesis' Bald Meneghel/Edu Moraes

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 05:00 | Atualizado 01/04/2021 09:52

O ator Rodrigo Phavanello entra na quinta fase de 'Gênesis' como Yafeu, o governador de Ur. O personagem é capaz de tudo para continuar no poder. Sendo assim, ele decide armar para cima de Terá (Júlio Braga) na nova produção bíblica da Record TV. Contudo, a maldade não prevalece e o governador é morto em vingança. Mas antes, o governador receberá uma comitiva que vem do Egito. E no intuito de culpar Terá, ele arma contra essas pessoas. E mais: homens comandados por Yafeu ainda colocam fogo na casa de Terá. Com isso, ele deixa Ur, lugar onde fez fortuna. Yafeu, que até então tinha Massá (Marcos Winter) como seu aliado, é traído pelo mesmo, tendo a morte como recompensa.



As cenas da nova fase começaram a ir ao ar na última segunda-feira e prometem mais emoções nessa nova etapa onde são apresentadas ao público as cidades de Sodoma e Gomorra. Além disso, a caravana de Abrão (Zécarlos Machado) até Canaã é outro momento marcante da trama que vem fazendo a diferença na teledramaturgia.