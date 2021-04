Luciana Gimenez Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 05:00 | Atualizado 01/04/2021 09:51

Luciana Gimenez apresentará mais uma atração no horário nobre da RedeTV!. O game de namoro 'Operação Cupido' irá ao ar às quartas-feiras, 22h30, imprimindo um novo conceito de programas de relacionamento na TV aberta. "O 'Operação Cupido' é uma novo desafio e com certeza será muito divertido. Sempre tive essa veia casamenteira e acho que vamos propagar muito amor nessa nova atração da emissora.

A cada semana, a apresentadora receberá no palco um solteiro ou solteira, que escolherá no final do programa o par ideal a partir da interação com a família do (a) pretendente. O familiar ajudará na formação do casal. O alto-astral e espontaneidade, característicos da apresentadora, serão pontos fortes para agitar o game de namoro da RedeTV!.