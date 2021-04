Felipe Prior Reprodução

Publicado 01/04/2021 21:00

Formado em Arquitetura, Felipe Prior já tinha alguns projetos em andamento antes de participar do 'BBB 20'. Um deles foi o apartamento que montou na zona norte em São Paulo bem perto de Santana, onde mora a família, mas agora o ex-BBB está construindo uma mansão para os pais, em Atibaia, e ele publicou um vídeo em seu canal no YouTube mostrando detalhes da obra que está em fase de acabamento. "É uma casa de alto padrão, que também vai funcionar com uma espécie de showroom do meu trabalho, onde eu posso vender esse produto para outras pessoas", contou.

No vídeo, Prior mostra outros projetos que fez e vendeu na mesma região paulista e ainda registra alguns detalhes do novo imóvel da família que, segundo ele, terá iluminação, ar condicionado e persianas automatizadas. A residência de dois andares contará com garagem, escritório, elevador, piscina, sala com lareira, três suites, salão e cozinha integrada com a área externa da churrasqueira. Um luxo só!