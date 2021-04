Kamilla Carvalho Divulgação

Publicado 03/04/2021 05:00 | Atualizado 03/04/2021 10:41

Uma das primeiras musas trans do Carnaval no Rio, Kamilla Carvalho resolveu entrar na plataforma de conteúdo adulto, Only Fans, e em pouco tempo já conseguiu atingir a marca de 20 mil seguidores. Aos 33 anos, a modelo assume que tem faturado com as suas publicações diárias e revela que sonha mesmo em comprar uma casa própria. Ela quer o imóvel para poder tirar a família do Morro da Providência, no Centro do Rio, onde nasceu, cresceu e morou até um tempo atrás. "Entrei mesmo por dinheiro na plataforma e, felizmente, está tudo caminhando bem. O meu sonho, além da minha casinha, é ter uma sociedade que dê oportunidades e não critique tanto os trans", assume Kamilla.