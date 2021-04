Gracyanne Barbosa Divulgação/Davi Borges

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 05:00

Quem disse que Gracyanne Barbosa dispensa chocolates na Páscoa? Mas, muita calma, minha gente, porque a musa fitness não come essas delícias que nós compramos especialmente nessa época do ano. Ela faz o seu próprio ovo fit e quem quiser saber sobre os ingredientes e o passo a passo da receita basta ir ao seu perfil 'Cozinha Saudável de Gra', no Instagram. A mulher do cantor Belo, que fez recentemente um ensaio sensualíssimo de coelhinha, garante que iguaria é gostosa e a ajuda manter sua silhueta sequinha. Alguém duvida?