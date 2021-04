Andressa Urach participa de programa de TV e fala sobre zoofilia: Uma amiga me ensinou Reprodução

03/04/2021

fotogaleria A batalha entre Andressa Urach e a Igreja Universal do Reino de Deus ganhou mais um capítulo. O advogado da modelo e empresária, Marco Alfredo Meija, pediu uma perícia judicial sobre as doações que sua cliente realizou na época em que era fiel da instituição.

"Com a perícia vai ser possível determinar o nível de recolhimento dos bens da igreja e a quantia que ela poderá pagar para a Andressa se manter", explica Marco Alfredo que destaca outra questão do pedido pela perícia: "Ela também vai provar a lisura da Andressa, no sentido dela ter doado seus bens, e a lisura do que está acontecendo por trás da Universal e o quanto a igreja arrecada por dia com relação as doações de nossa cliente".



Meija ainda ressaltou que o objetivo de Andressa Urach com o processo contra a Igreja Universal é conseguir pelo menos uma parte dos R$ 1,5 milhão, valor que ela alegar ter doado durante os anos em que esteve lá.