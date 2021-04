Bruno de Simone e Felipe Heiderich Divulgação/Xicão Jones

fotogaleria Juntos desde de setembro de 2020, Felipe Heiderich e Bruno de Simone não esperavam tanto furdunço em torno da relação recém-assumida. Eles viraram o casal mais comentado do momento, um título que não incomoda os dois, que estão vivendo uma história de amor com casamento à vista.

Em uma entrevista especial ao programa 'Na Real', apresentado por esta humilde colunista, os dois contaram como se conheceram, o início do namoro, as dificuldades enfrentadas e os planos de uma união formal. "Há alguns anos, uma astróloga me falou que eu iria deixar de ser maquiador, começar em um novo ramo e conhecer uma pessoa que iria mudar a minha vida", relembra Bruno de Simone, que não conhecia Felipe Heiderich pessoalmente, mas o convidou para participar de uma entrevista após ler e tomar conhecimento da acusação de estupro da ex-mulher, Bianca Toledo, envolvendo o enteado. "Decidi entrevistá-lo para o meu canal e o primeiro encontro foi setembro de 2019. Fizemos a entrevista logo em seguida e aí nasceu uma amizade. Ele veio trabalhar comigo e nós começamos a conviver muito e eu fui me apaixonando", assumiu Bruno.



O primeiro beijo aconteceu há sete meses e eles começaram a namorar. "Nunca namorei pensando em terminar. Não estou com o Bruno para passar tempo e se eu namoro alguém é claro que eu planejo um futuro. Vou confessar que para mim foi tudo muito difícil no início, nos primeiros meses. É muito estranho beijar um homem, tocar... É tudo muito diferente e eu tive vários momentos doidos de altos e baixos para entender a situação", revela Felipe.



Bruno é o primeira relação homoafetiva do pastor que admite ter recebido muitas críticas ao assumir o romance. "O meio gospel não aceita. Diz que aceita. Que aceita não, tolera". Sobre ter contado para mãe, Heiderich até brinca. "Mãe, virei viado. Ela ficou muda quase meia hora. Depois disse: 'sabe que é difícil, né? Cidade do interior... o povo aqui não vai reagir bem... Mas agora está tudo bem".



A mãe de Bruno também levou um susto ao saber sobre o namorado pastor. "Ela ficou preocupada, mas entendeu porque sabia que eu queria viver um amor. Eu queria viver um amor, mas nunca ia imaginar com um pastor envolvido numa polêmica tenebrosa", diz o apresentador, que entregou já ter sido pedido em casamento. "Já aceitei e só faltam as alianças. Felipe Heiderich é o homem que eu amo. A gente se ama muito".