Lu Duarte Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 02:00

A Miss Bumbum World, Lu Duarte, aproveitou o clima da Páscoa e a tradicional distribuição de chocolates na época para fazer um ensaio sensual coberta de chocolate. Ela quis ensinar uma receita de ganache de chocolate para as mulheres aproveitarem a data, mas a sensualidade da foto chamou a atenção. “A minha relação com chocolate tranquila, o chocolate dá poder para as minhas curvas”.

A modelo aparece na foto provando uma panela de chocolate, e parece se divertir cozinhando. “Nenhuma mulher deveria se privar de doce por causa do corpo, a gente pode ser bonita assim se privar dos melhores prazeres da vida”. “Nunca recusei um chocolate pelo medo de ganhar peso”.

Publicidade

A modelo está na capa da revista Harper’s Bazaar Vietnã e esbanja a suas curvas em uma das maiores revistas de moda do mundo pela primeira vez.