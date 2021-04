Thales Bretas e Paulo Gustavo Reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 10:27 | Atualizado 03/04/2021 10:34

Na madrugada deste sábado (3), o estado de saúde de Paulo Gustavo piorou e o marido do apresentador ator, Thales Bretas, fez um desabafo nas redes sociais. "Estou vivendo dias difíceis... optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet", começou o dermatologista. "Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o porquê", escreveu sobre a situação do ator, que está intubado na Unidade de Terapia Intensiva desde o dia 21 de março em um hospital, em Copacabana, e respira com ajuda de pulmão artificial.

"Peço desculpas pela ausência, pelos pacientes que aguardam meu retorno, e até pelos amigos que não tenho conseguido responder. Espero que entendam e continuem torcendo e rezando fervorosamente pela recuperação dele e de todos que sofrem com essa infecção tão sorrateira", continuou o médico que publicou a nota oficial do estado de saúde de Paulo Gustavo e completou. "Prefiro me manter mais recolhido poupando minhas energias todas pra cura dele!".

Internado desde 13 de Março, o ator Paulo Gustavo precisou passar por reajustes terapêuticos para combate à Covid-19.



Em ventilação mecânica desde domingo (21), no Rio de Janeiro, o ator chegou a apresentar sinais de melhora, mas devido ao agravamento do quadro clínico, teve que evoluir à terapia por ECMO - Oxigenação por Membrana Extracorpórea. Paulo Gustavo segue em terapia intensiva.



A equipe médica informa que:



“Optamos pelo início da terapia coadjuvante com ECMO, com o objetivo de permitir uma melhor recuperação da função pulmonar. Após o agravamento ocorrido, a situação permanece estável nas últimas horas.”



A família do ator segue agradecendo aos fãs pelo carinho e pede que continuem a enviar boas energias e orações para sua recuperação e para de todos os que se encontram na mesma situação.