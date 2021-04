Jojo Todynho e Polidoro Júnior Reprodução/Montagem

O nome dele é Antônio Polidoro Júnior, mas no mundo da bola é conhecido como Polidoro JR. Aos 24 anos, o zagueiro do São Caetano, time que disputa o Paulistão 2021, está vivendo um affair com Jojo Todynho. A funkeira, que sempre foi muito discreta com seus relacionamentos, vai ficar de boca aberta ao descobrir que encontramos o rapaz e que ele abriu o jogo sobre o envolvimento dos dois. "Estamos nos conhecendo melhor, sim, e isso tem uns dois meses. Eu a conheci por conta de um amigo em comum, que nos apresentou, e aí acabamos indo jantar em um restaurante em São Paulo. A conversa fluiu e rolou. Ela já até teve duas vezes na minha casa e tivemos outros encontros", entregou Júnior com exclusividade para a coluna, neste sábado (3).

Com 1,95 de altura e com passagens por clubes na França, Grécia, Portugal e times brasileiros como São Paulo e Portuguesa, Polidoro Jr assume que está envolvido pela cantora: "O que mais me atrai na Jojo é a personalidade autêntica e original. Eu sei que ela é discreta, mas não vou mentir nem gosto de ficar me escondendo. Não é namoro ainda, mas estamos nos conhecendo melhor. Se vai virar um relacionamento, só o tempo dirá. É aquela coisa: o futuro a Deus pertence".

Procurada pela coluna Jojo Todynho primeiro negou namoro com Polidoro. "Não estou com ninguém". Mas, depois resolveu assumir a paixão. "Conheci o Júnior, me apaixonei. Foi depois que eu saí da ‘Fazenda’ (…). Eu estou envolvida com o Júnior. Ele é uma pessoa maravilhosa e a família dele também. Não queria expor, porque está tudo muito recente. Foi tudo muito intenso entre a gente". Então tá!.