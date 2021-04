Dona Ana Maria, mãe do Padre Fábio de Melo estava na UTI de um hospital de Minas quando faleceu reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 03/04/2021 15:21 | Atualizado 03/04/2021 15:22

O padre Fábio de Melo usou as redes sociais para agradecer as mensagens de carinho neste sábado (3), dia em que completa 50 anos de idade. Além de seu aniversário, também é o sétimo dia de morte de sua mãe, Dona Ana, vítima de Covid-19."Dia de sombra e de luz. Ambíguo, barroco, como são os percursos da vida. Comemoro o meu nascimento, o sétimo dia da ressureição de minha mãe, o silêncio que emana do sepulcro de Jesus. O sábado é santo, o sábado é silêncio, o sábado é espera. Desfruto de uma paz que tem origem no Deus que me habita. Um sentimento de gratidão por ser quem sou, por ter sido minha vida exatamente como foi. Agradeço a cada de vocês. Pela congregação que o tempo nos permitiu criar", escreveu ele, que recebeu vários comentários de amigos famosos como Sabrina Sato, Lucas Lucco, Eliana, Fafá de Belém e outros.