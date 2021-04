O casamento de Tom Veiga e Cybelle em janeiro do ano passado Reprodução / Internret

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 15:50 | Atualizado 06/04/2021 16:11

A família de Tom Veiga, saudoso intérprete do Louro José, que morreu em novembro do ano passado, acionou judicialmente a ex-mulher do apresentador, Cybelle Hermínio, para retirá-la como herdeira do testamento do artista. Os familiares acusam Cybelle de ter contribuído para uma turbulenta separação do casal. Apenas oitos meses após se casarem, o casal colocou um ponto final na união em meio a um episódio de agressão no dia 4 de setembro, quando, segundo os parentes, Tom teria fugido de sua então mulher que corria atrás dele com uma garrafa quebrada em mãos, após uma série de agressões que resultou em escoriações pelo corpo do artista. O apresentador teria saído correndo de casa após conseguir escapar pela garagem e ido se abrigar na casa do amigo e apresentador André Marques, depois de sair desesperado pelo condomínio descalço, sem camisa, sem dinheiro e documentos.