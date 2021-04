Mulher Melão Divulgação/ Michele Amorim

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 05:00

Renata Frisson, a Mulher Melão, entrou recentemente em uma plataforma de conteúdos adultos e se surpreendeu com o faturamento alto que teve em poucos dias. Evitando falar em cifras e valores totais, a modelo e atriz revelou, com exclusividade para a coluna, que ganhou 5 mil dólares, quase R$ 30 mil reais, de gorjeta. "Quando eu entrei no site, eu não sabia que tinha essa possibilidade de gorjetas e aí um seguidor dos Estados Unidos resolveu me presentear. Fiquei boba porque ele já tinha pago bem, mas aí ele me pediu uma foto só para ele. Mandei e recebi esse mimo", conta Melão, que também ganhou um presente de um fã canadense: uma bolsa da marca Gucci.

Com mais 1,5 milhão de seguidores no Instagram, Melão jurou que não tinha a intenção de entrar para a OnlyFans, mas resolveu atender aos pedidos dos fãs e, claro, ganhar uma grana com um novo trabalho. Só que ela não esperava tanto sucesso. "Prefiro manter tudo em sigilo, mas não tenho o que reclamar dos acessos. Me surpreendi e estou indo muito bem na questão da grana e também de novos fãs. São pessoas de vários lugares do mundo. Estou animada", confessou Melão à coluna. Vale lembrar que o pagamento do conteúdo da plataforma só é feito em dólares.