Cristina Mendonça e Polidoro Jr Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 05:00

fotogaleria O imbróglio entre Cristina Mendonça e o ex-namorado e ex-affair de Jojo Todynho ganhou um novo capítulo. Depois de tomar conhecimento que Antônio Polidoro Júnior abriu um boletim de ocorrência no 3º Distrito Policial de Santo André (SP) e vai processá-la por danos morais e difamação, a modelo pretende também tomar providências na Justiça. "Eu já entrei em contato com a minha advogada. Então, vamos embora soltar os áudios e os prints das nossas conversas? E aí quero ver alguém falar que eu quero biscoito e fama em cima dele", rebate Cristina.

A fluminense de Macaé não esconde a indignação com os haters que apareceram para julgá-la desde que abriu o jogo sobre a traição com ela e Jojo Todynho. "Que fama ele tem? Quem é ele? Até então ninguém sabia da existência de Polidoro Jr. e eu sou uma modelo que faço trabalhos nacionais e internacionais há anos. Não preciso disso! Nunca tive um processo em 29 anos e não tenho medo porque tenho provas contra ele. Ele é quem quer biscoito ou então uma cesta básica. Eu só fiz questão de espalhar a história da nossa relação porque me senti enganada. Eu, Jojo Todynho e outras mulheres fomos enganadas", finaliza Cristina.