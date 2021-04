Pocah Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 20:10

O clima da casa 'BBB 21' ficou bastante pesado no dia seguinte do polêmico jogo da discórdia, quando João Luiz desabafou sobre uma fala preconceituosa de Rodolffo. Enquanto preparava o jantar dos brothers da xepa, Pocah comentou com Juliette sobre a sensação de um ambiente pesado nesta terça-feira (6). "Está tudo estranho, né?!. O clima está estranho", sentencia a funkeira e a advogada paraibana concorda que os ânimos dos participantes não estavam bons nas últimas horas: "Eu já tinha notado mais cedo".