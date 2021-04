MC Bin Laden Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 20:29

O MC Bin Laden usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira (6) para mostrar o resultado de um procedimento estético que fez recentemente no rosto. O funkeiro postou o antes e o depois de uma harmonização facial que realizou após ter ficado com a fisionomia bem diferente por conta da perda de peso. Bin Laden eliminou 50 kg nos últimos quatro anos. "Aquela harmonização facial de respeito, onde o pai ficou até lindo. Pique de galã de novelas", escreveu o cantor que já contou que mudança na alimentação e a prática de exercícios físicos foram responsáveis pelo novo visual.