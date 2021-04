Arthur chora após briga com Fiuk Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 20:55 | Atualizado 06/04/2021 20:55

Depois de falar mal de Fiuk para Caio e Rodolffo, Arthur revelou que pretende conversar com Carla Diaz sobre a relação que os dois tiveram dentro. O instrutor de crossfit não escondeu que ficou engasgado com a revelação do filho de Fábio Júnior que a atriz teria perguntado se achava que ela deveria confiar no então affair "Ele falou que a Carla foi perguntar pra ele se podia confiar em mim. Véi, e se ela realmente falou isso, véio...", começou Arthur, indignado."Já sei qual vai ser o tema da minha primeira conversa com a Carla, porque se foi isso mesmo, vai ser a primeira e a última, certeza, me conheço. Eu tenho todos os defeitos do mundo, agora mau-caráter e vagabundo eu não sou. Muito pelo contrário", dispara o brother.