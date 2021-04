Heitor Martinez é jurado no I Festival de Teatro A Dona da Casa Produções DIVULGAÇÃO

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 13:49

Aos 52 anos, o ator Heitor Martinez está internado desde o último sábado, no Centro de Terapia Intensiva (CTI) da Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. Segundo a coluna apurou, o ator deu entrada na unidade com sintomas de Covid-19 e segue em observação.

Heitor Martinez ganhou fama por costuma interpretar muitos vilões nas telinhas. O último antagonista vivido pelo artista foi o personagem Bernardo na trama 'Amor Sem Igual', da Record TV.