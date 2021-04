Carolinne Oliveira Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 14:12

Depois da polêmica sobre racismo no 'BBB 21' envolvendo os participantes João Luiz e Rodolffo, vários internautas famosos e anônimos revelaram situações parecidas que já vivenciaram com relação ao cabelo afro. Uma delas foi a escritora e ex-Masterchef, Carolinne Oliveira: 'Não tem mais como fingir que não é grave esses tipos de comentários, que ainda existem em nossa sociedade, sobre o black power e toda a sua importância para os negros. Vendo essa confusão no 'BBB', o que mais me incomodou foi a postura do Rodolffo, que tentou tirar o corpo fora e não assumindo o erro. Faltou empatia e isso acontece sempre ".

Carolinne também conta sobre os cuidados com os seus cabelos afro e as iniciativas para enaltecer os fios. “Eu lavo e hidrato o cabelo uma vez por semana. O shampoo que eu uso é sempre com algum óleo misturado, como óleo de coco, e as máscaras eu sempre compro as mais hidratantes justamente por causa do ressecamento do cabelo crespo”, explica a escritora que está trabalhando no lançamento de dois livros: 'Manual da Mulher Poderosa, vol 1' e 'Preta Patrícia'. Este último discute justamente os desafios em aceitar o cabelo afro.

E por falar em desafios em aceitar o cabelo afro, o dermatologista Fábio Gontijo alerta sobre os cuidados com o couro cabeludo. “Os cabelos crespos são naturalmente mais secos e podem precisar de mais hidratação em um determinado momento”, explica o dermatologista Fábio Gontijo. Sobre lavagens, ele é enfático. “Ficar sem lavar é um problema sempre! Dermatites e infecções são complicações comuns”, admite Gontijo.