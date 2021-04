Rubens Barrichello Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/04/2021 15:42 | Atualizado 07/04/2021 15:45

Aos 48 anos e com residência fixa nos Estados Unidos, o piloto Rubens Barrichello chegou na frente de milhões de brasileiros na corrida contra a Covid- 19. O ex-piloto de Fórmula 1 foi vacinado nesta terça-feira (6) e fez questão de dividir essa emoção com os seus seguidores no Instragram. "Chegamos até a brincar com isso (que ele chega sempre atrasado), mas aqui não tem brincadeira mais. Desejo esta emoção a todos, todos, todos… Pqp… vacinado", escreveu Rubinho.

Vivendo na Flórida, o paulista, que sempre levou na esportiva as brincadeiras sobre estar sempre atrasado e por ter sido durante anos o segundo piloto da Ferrari, fez questão de dizer que torce para a imunização dos brasileiros, que já estão na marca de 20 milhões de vacinados.



