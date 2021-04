Por O Dia

Publicado 08/04/2021 05:00

Recentemente, Jojo Todynho registrou um boletim de ocorrência em uma delegacia do Rio, contra um ex-affair corretor de imóveis por extorsão. Procurada pela coluna, a cantora afirmou que o rapaz em questão ameaçou publicar uma foto dela nua, após descobrir que ela havia assumido o relacionamento com o jogador Polidoro Júnior. A relação de Jojo com o atleta, inclusive, já chegou ao fim depois de ter descoberto que outras mulheres se relacionavam com ele simultaneamente.