Andressa Urach e Tiago Costa Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 05:00 | Atualizado 08/04/2021 12:36

Andressa Urach e o marido Thiago Lopes escolheram um paraíso caribenho para desfrutarem de uma lua de mel bem romântica: a República Dominicana. A modelo e empresária contou à coluna, com exclusividade, que a escolha pelo lugar foi para fugir um pouco deste período tão triste por conta da pandemia do coronavírus.

"Nós queríamos ficar sozinhos e ele está no período de férias do trabalho. Essa viagem foi um presente de casamento que o Thiago me deu, porque já faziam mais de sete anos que eu não viajava para fora do Brasil. Escolhemos também a República Dominicana por ser mais reservado e um país que está aberto ao turismo. Fizemos os exames e deu negativos para a Covid-19, graças a Deus! Casamos e embarcamos direto para lua de mel, mas tudo foi bem planejado e estamos amando", explica Urach.