Publicado 08/04/2021 16:38

Apenas dois meses após assumirem o namoro, Whindersson Nunes e a influenciadora Maria Lina Deggan contaram aos fãs que estavam grávidos. Em resposta aos seus seguidores, Maria afirmou que, ao contrário do que muitos especulavam, sua gravidez foi, sim, planejada pelo casal.



"Tudo muito planejado e feito no tempo que a gente queria. Relação são acordos feitos", respondeu ela, que ainda entregou os planos de ter um parto natural. "Pretendo ter parto natural, se tudo correr como esperado. Que vai doer, eu já sei... Que não vai ser fácil, também já sei... Agora basta me preparar da melhor forma possível", finalizou ela.



Maria Lina pedida em casamento no chá revelação do filho do casal, João Miguel. Ela e Whindersson já moram juntos há alguns meses.