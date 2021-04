Lívia Andrade Reprodução

Publicado 08/04/2021 17:03 | Atualizado 08/04/2021 17:53

Na madrugada desta quinta-feira (8), Lívia Andrade resolveu abrir o jogo sobre os motivos que a levaram a ficar um tempo afastada das redes sociais. A apresentadora, que retornou ao Brasil depois de uma temporada fora em uma ilha do Caribe, revelou que vem sofrendo ataques nos últimos tempos. Mais precisamente, desde que teve seu nome envolvido na separação do empresário Marcos Araújo, que cuida das carreiras de Alok e Gusttavo Lima, e da influenciadora Pétala Barreiros, no início deste ano. "Eu estava tão quietinha, né? Vocês não estavam nem me reconhecendo, porque eu nunca fui assim", começou Lívia, que fez questão de expor algumas mensagens recebidas pelo direct .

A apresentadora mostrou, em vários vídeos publicados nos stories, as mensagens em que foi xingada de 'piranh*', 'vagab**da', 'esc**ta'', 'saf*da' e 'amante', entre outros 'adjetivos' nada agradáveis. "Não é normal receber esse tipo de mensagem, não. Respondendo aos ataques das pessoas, eu percebi que a maioria delas passava por relações abusivas, elas se sensibilizaram, choraram e vieram me atacar. Não é justo mexer com os sentimentos das pessoas, não é justo enganar as pessoas dessa maneira, e é por isso que eu estou aqui [nos Stories]. A Justiça funciona? Funciona, mas demora. E eu não tenho essa paciência toda", explica Lívia, que contratou um advogado para cuidar de cada caso.

