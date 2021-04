Nathalia Acuri Divulgação/RedeTV

No próximo dia 13, às 22h30, a especialista em finanças Nathalia Arcuri lança oficialmente o 'Me Poupe! Show', na RedeTV!. Com a temática financeira, o programa vai entrevistar celebridades e ajudar a resolver problemas reais da audiência por meio de interações virtuais. Nathalia convocou seus milhões de seguidores para compartilhar a tag #mepoupenaredetv, que inundou os comentários dos últimos posts de outros canais da TV aberta. "Você pode assistir outra pessoa ficando milionária (BBB 21), ou pode aprender a ser você a próxima. A escolha é sua", diz a empresária.