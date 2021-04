Natália Nascimento é a nova rainha da Lins Imperial Divulgação

Natália Nascimento terá dupla jornada no próximo carnaval. Além de musa da Imperatriz, a modelo recebeu o convite para ser rainha da Lins Imperial, escola de samba da Série A, que agora é chamada de série Ouro, no Carnaval do Rio.

"Eu fui convidada pelo Presidente Flavio Mello para ser rainha da escola. Desfilarei na Sapucaí e será um sonho realizado. A emoção é inexplicável, meu coração disparou. Muita felicidade, alegria, nervoso, um misto de emoções, mas só vou saber na minha estreia na Avenida. A minha Escola Lins Imperial homenageará um dos maiores compositores, ator, sambista e comediante Mussum, um homem negro e um artista fantástico", conta a modelo.

Natália diz que sempre teve a certeza de que iria realizar o sonho de ser rainha na Sapucaí, só não imaginava que seria tão logo. "Sempre soube que um dia eu realizaria esse sonho, mas não imaginava que fosse agora, agradeço à toda comunidade e ao presidente Flavio Mello pela oportunidade", finaliza.