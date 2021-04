Gabi Martins Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 15:29 | Atualizado 09/04/2021 16:20

Gabi Martins não deixou só os fãs surpresos como também o namorado Tierry após abandonar os fios loiros, nesta sexta-feira (9). A cantora está morena! Ela apareceu com os cabelos escuros em vídeos publicados no Instagram e ganhou muitos elogios. O dono do hit 'Rita' não resistiu ao ver a amada de novo visual: "Caraca! Coisa mais linda", elogiou o cantor, sorrindo. "Outra pessoa, né? Nem parece que sou eu", disse Gabi, que fez questão de registrar a reação do boy. "Outra pessoa. Mudança drástica", concordou ele. Amigos e fãs também aprovaram a mudança na ex-BBB, que fez parte da parceria com uma marca de tinturas para cabelos.







