Publicado 09/04/2021 19:23

As crises de ciúmes de Thaís por causa da amizade de Viih Tube e Juliette no 'BBB 21' vem irritando o namorado da youtuber. Bruno Magri assumiu que pegou um pouquinho de ranço da cirurgiã-dentista nos últimos dias e saiu um defesa da advogada paraibana. ""Essa Thaís, já deu também! Eu, hein? Parece que tem 15 anos. Ai gente... Desculpas. Ela pode ser amiga da Vitória, mas não tira o nome da Juliette da boca. Ô, chata! Para de ciúme bobo", detona. Bruno ainda chamou de 'implicância' a atitude de Thais em contar para os outros brothers sobre a confusão com a sister e ainda afirmar que Juliette quer afastá-la da Viih.